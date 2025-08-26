26 Ağustos 2025, Salı
Ankara'daki "asfalt zorbaları" gözaltında! Yaşlı adama kılıçlı saldırı
Ankara Altındağ’da trafikte yaşanan dehşet izleyenleri şoke etti. Trafik ışıklarında bir aracın önünü kesen 4 kişi, araçtaki yaşlı adama bıçak ve kılıçla saldırdı. Kanlar içinde kalan adam hastaneye kaldırılırken 4 trafik teröristi gözaltına alındı. Konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Yerlikaya "Bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.