Ankara'daki "asfalt zorbaları" gözaltında! Yaşlı adama kılıçlı saldırı

Ankara Altındağ’da trafikte yaşanan dehşet izleyenleri şoke etti. Trafik ışıklarında bir aracın önünü kesen 4 kişi, araçtaki yaşlı adama bıçak ve kılıçla saldırdı. Kanlar içinde kalan adam hastaneye kaldırılırken 4 trafik teröristi gözaltına alındı. Konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Yerlikaya "Bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.