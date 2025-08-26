Ankara’da iş makinesi yüklü kamyon kömür taşıma bandına çarptı
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde iş makinesi taşıyan bir kamyon, kömür taşıma bandına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, 06 BDN 43 plakalı kamyon dün gece Nallıhan'a bağlı Çayırhan Mahallesi'nde Çayırhan Kömür İşletmeleri'ne ait kömür taşıma bandına çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kamyon sürücüsü Mehmet Turan, kazayla ilgili olarak, "Kömür taşıma bantlarının yüksekliği tartışılır" ifadelerini kullandı.
Olayın ardından kamyon, yediemin otoparkına çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.