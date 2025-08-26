Diyarbakır’daki silahlı kavgada 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve bir otomobilin ateşe verilmesinin ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 20:37

Olay, 22 Ağustos'ta Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan kavga sırasında M.T. (24) ağır yaralandı ve bir otomobil ateşe verildi.

YARALI HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan M.T., 23 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

