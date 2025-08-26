Mardin’de boşanma kavgası! Taşlar ve sopalar havada uçuştu: 4 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde boşanma meselesi nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 19:31

Paylaş



ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarındaki boşanma meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı.

Kavgada K.G. (43), M.G. (15), L.A. (30) ve H.A. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, tarafları ayırmak için biber gazı kullanırken, uzun uğraşların ardından kavga kontrol altına alındı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen bazı şüphelilerin gözaltına alındığı, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN