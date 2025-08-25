Şişli'de korkunç kaza: Otomobil çarpmanın etkisiyle takla attı

Giriş Tarihi: 25.08.2025 02:05

Kaza, saat 00.15 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli istikametinde ilerleyen bir araç, aynı istikamette ilerleyen otomobile çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan otomobil, takla attı. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tedbir amaçlı aracı kontrol etti. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.