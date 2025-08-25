Şişli'de korkunç kaza: Otomobil çarpmanın etkisiyle takla attı
Şişli'de gece saatleri bir otomobil sürücüsü önünde seyir halinde ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle araç kaldırıma vurarak takla attı. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken takla atan araçta sıkışan sürücü kazadan yara almadan kurtarıldı.
Kaza, saat 00.15 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli istikametinde ilerleyen bir araç, aynı istikamette ilerleyen otomobile çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan otomobil, takla attı. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tedbir amaçlı aracı kontrol etti. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.
SÜRÜCÜNÜN BURNU BİLE KANAMADI
Kaza nedeniyle aksayan trafik polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde sağlandı. Takla atan aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.