Karabük’te iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı

Karabük’te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken olaylarla iligili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 02:02

Paylaş



ABONE OL

İlk kaza, Eskipazar–Karabük yolu Kemal Oyman mevkiinde yaşandı. Y.B. yönetimindeki 34 RP 1550 plakalı FIAT marka otomobil, kavşağa girmek isteyen H.D. idaresindeki 34 UTJ 07 plakalı Suzuki marka otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kaza ise Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İ.A., 78 BJ 575 plakalı kamyonetiyle Valilik yönünden Sanayi Kavşağı istikametine ilerlerken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince KEAH'ye sevk edildi. Yapılan kontrollerde İ.A.'nın ehliyetinin yeterli olduğu ancak alkollü olduğu belirlendi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN