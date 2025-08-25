Tuzla'da feci kaza! Ters yöne geçen otomobil dehşet saçtı: 5 yaralı

Tuzla'nın İçmeler mahallesinde gece saatleri kontrolden çıkan otomobil sürücü karşı yöne geçerek seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde yaşanan kaza saat 23.40 sıralarında gerçekleşti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yöne geçerek seyir halindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri kaza nedeniyle yolu kapatarak önlem aldı. Araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

