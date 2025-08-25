Kahramanmaraş'ta yabancı plakalı araç 2 otomobile çarptı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halinde ilerleyen yabancı plakalı araç iki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 05:44

Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı plakalı otomobil seyir halindeyken iki araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

