Sarıkamış'ta korkutan kaza: Otomobil TIR'a arkadan çarptı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kaza da 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 05:46

Kars - Sarıkamış karayolu Mescitli köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Karayolunu kullanan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sıkıştığı araçtan çıkarılarak Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı çekici marifetiyle otomobilin karayolundan alınmasıyla yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

