Çorum'da sokak ortasında dehşet: Silahlı saldırıya uğradı

Çorum’da gece saatleri İsmet Y.'ye sokakta tek başına yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda bacağından yaralanan İsmet Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken şüphelinin kaçması üzerine ekipler soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 05:41

Olay, Varinli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi İsmet Y.'ye (25) silahla ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği İsmet Y. bacağından yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

