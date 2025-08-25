İstanbul'da restoran bacasından çıkan yangın paniğe neden oldu

İstanbul'da 4 katlı bir binanın en alt katında bulunan restoranın baca bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar o anları evlerinin balkonundan izledi.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 12:47

İstanbul Şişli'de, 4 katlı bir binanın alt katındaki restoranın bacasında yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar yangını evlerinin balkonlarından ve sokaktan izledi.



Olay, saat 11.30 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi Bilezikçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın alt katındaki restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, ekipler alanda soğutma çalışması yaptı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bacada maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar ise yangını evlerinin balkonlarından ve sokaktan izledi.

