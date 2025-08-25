Domuz zannedip komşusunu bacaklarından vurdu

Aydın’ın Germencik ilçesinde domuz zannettiği hareketliliğe ateş eden S.E., komşusu C.D.’yi yaraladı. Bacaklarından yaralanan C.D., hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 12:17

Aydın'ın Germencik ilçesinde iddiaya göre bahçesindeki ağaçların arasındaki hareketleri domuz sanarak ateş eden şahıs komşusunu yaraladı.



Olay, Dağkaraağaç Mahallesi'nde 24 Ağustos Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önündeki bahçedeki ağaçların arasındaki hareketliliği domuz sanan S.E. karanlığa doğru balkondan tüfeğini ateşledi. Bahçeden insan sesinin yükselmesi üzerine bahçeye inen S.E., ateş açarak vurduğu kişinin komşusu C.D. olduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bacaklarına saçma isabet eden şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, S.E. ise gözaltına alındı.



