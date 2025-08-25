Yaşam

İstanbul'da Hollandalı 2 turistin sır ölümü! Ayran detayı harekete geçirdi

İstanbul'da tatile gelen Hollandalı aile kabusu yaşadı. Fatih'te bir otelde kalan 57 yaşındaki baba ile 17 ve 15 yaşlarındaki çocukları Taksim'de yedikleri yemek sonrası fenalaştı. Sabah saatlerinde odalarında hareketsiz halde yatan çocukların hayatını kaybettiği belirlenirken, baba ise tedavi altına alındı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 12.00 sıralarında Beyazıt Hamam Sokak'taki otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tatil için Hollanda'dan gelen Rashid Mohammed Ajoeb, oğulları Mohammed Jamil Yusuf ve Mohammed Yazdani ile dün Taksim'de gezip yemek yedi.

İÇERİ GİREN GÖREVLİLER KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI
Daha sonra otele dönen aile uyudu. Sabah saatlerinde odadan sesler geldiğini duyan otel görevlileri içeri girdiklerinde iki çocuğu yerde hareketsiz, babayı ise fenalaşmış halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Fenalaşan baba ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YEMEK YEDİKTEN HEMEN SONRA...
Baba Rashid Mohammed Ajoeb'in sağlık görevlilerine, çocuklarıyla birlikte Taksim'de yemek yedikten sonra otele döndüklerini ve bir süre sonra rahatsızlandıklarını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemelerde ailenin bir süre önce yemek yediği tespit edilen mekan araştırıldı. İki çocuğun ölüm nedeni henüz netleşmese de olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Polis ailenin yemek yediği mekanın işletmecisi B.K., E.K. ve A.K. İle buradan sonra gidip ayran içtikleri yerin işletmecisi T.M.Ç. Gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemlerinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Mekanlardan alınan örnekler de incelemeye gönderildi.

