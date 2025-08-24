Kırıkkale'de yasa dışı balık avcılığı: 250 metrelik ağ atan şüpheliye cezai işlem uygulandı

Kırıkkale'de jandarma ekipleri Kapulukaya Barajı’nda yapılan denetim sırasında yasa dışı balık avı yapan şüpheliyi tespit etmesi üzerine harekete geçti. Barajda yapılan incelemede 250 metre uzunluğunda ağ atıldığı belirlenmesinin ardından şüpheliye idari para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 05:26

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Bot Timi ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Karaahmetli köyü Kapulukaya Barajı mevkisinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Denetim sırasında A.T. (41) isimli şahsın yaklaşık 250 metre uzunluğundaki ağ ile balık avı yaptığı tespit edildi. Şahıs hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle dari para cezası uygulandı. Balık avında kullanılan ağ ise muhafaza altına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN