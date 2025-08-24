Gökyüzü tutkunları Perseid meteor yağmurlarını görmek için nöbette: A Haber Bursa'daki meteor buluşmasında
Türkiye genelinde Perseid meteor yağmurlarını çıplak gözle görmek isteyen vatandaşlar, çevrelerinde ışığın az bulunduğu noktalara akın etti. Öte yandan gökyüzü bilimiyle uğraşan profesyoneller de teleskoplarını alarak meteor yağmurlarını izlemek için nöbet tutarken A Haber ekibi Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen meteor yağmuru etkinliğine giderek bölgedeki son durumu ve meteor yağmurunu yerinde görüntüledi.
Giriş Tarihi: 24.08.2025 05:00
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 05:27