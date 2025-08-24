Viral Galeri Viral Tıkla Gökyüzü tutkunları Perseid meteor yağmurlarını görmek için nöbette: A Haber Bursa'daki meteor buluşmasında

Türkiye genelinde Perseid meteor yağmurlarını çıplak gözle görmek isteyen vatandaşlar, çevrelerinde ışığın az bulunduğu noktalara akın etti. Öte yandan gökyüzü bilimiyle uğraşan profesyoneller de teleskoplarını alarak meteor yağmurlarını izlemek için nöbet tutarken A Haber ekibi Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen meteor yağmuru etkinliğine giderek bölgedeki son durumu ve meteor yağmurunu yerinde görüntüledi.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 05:00 Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 05:27
Gökyüzünde nadir olarak gözlemlenen Perseid meteor yağmurlarını görebilmek için vatandaşlar, ışıkların en az olduğu noktalara akın etti. Gökyüzündeki etkileyici manzarayı yakından tanıklık etmek isteyenler çadırlarını, kamp ve sandalyelerini alarak sahil kenarlarına giderek, eşsiz deneyime şahit olmak için gece boyunca nöbet tuttu.

Öte yandan gökyüzü bilimiyle uğraşan profesyoneller de teleskoplarını alarak meteor yağmurlarını izlemek için nöbet tutarken A Haber ekibi Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen meteor yağmuru etkinliğine giderek bölgedeki son durumu ve meteor yağmurunu yerinde görüntüledi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen etkinlikte gökbilimciler,teleskoplarını alarak çevredeki vatandaşlara gezegenlerin konumunu ve takım yıldızlarını net görüntüsü göstermeyi ihmal etmedi. A Haber muhabiri Yusuf Gül ve kameraman Kenan Arda Gül, Karacabey'in Bayramtepe mevkiindeki gözlemevi etkinlik alanındaki son durumu aktararak gökyüzündeki meteor yağmurunu yerinde görüntüledi.

TELESKOP İLE METEOR YAĞMURU YAKINDAN İNCELENDİ

A Haber muhabiri Yusuf Gül etkinlik kapsamından vatandaşlara teleskop ile gökyüzündeki yıldızları gösteren eğitmene mikrofon uzatarak bilgi aldı.

A HABER PERSEİD METEOR YAĞMURLARINI GÖRÜNTÜLEDİ
Mahmut Hoca: Buradaki etkinlik kapsamında şuan gökyüzünde Satürn gezegeninin gözlemini yaptık. Diğer yanda çift yıldız, küresel yıldız ve Andromeda Galaksi'sinin gözlemi yaptık. Lazer ışıklarla gökyüzü anlatımı yaparak takım yıldızları ve hikayelerini, yıldızların isimlerini vatandaşlara anlatmaya çalıştık.

