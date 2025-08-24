Gökyüzü tutkunları Perseid meteor yağmurlarını görmek için nöbette: A Haber Bursa’daki meteor buluşmasında

Gökyüzünde nadir olarak gözlemlenen Perseid meteor yağmurlarını görebilmek için vatandaşlar, ışıkların en az olduğu noktalara akın etti. Gökyüzündeki etkileyici manzarayı yakından tanıklık etmek isteyenler çadırlarını, kamp ve sandalyelerini alarak sahil kenarlarına giderek, eşsiz deneyime şahit olmak için gece boyunca nöbet tuttu.