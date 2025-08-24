Bursa’da motosiklet kazası! Baba hayatını kaybetti kızı ağır yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin devrilerek bariyerlere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, kızı ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul'dan İnegöl'e gezmek için geldikleri öğrenilen baba-kızın bulunduğu 34 YK 9677 plakalı motosiklet, sürücü Ali Esen'in (56) kontrolünden çıkarak devrildi ve metrelerce sürüklendikten sonra bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Ali Esen ile arkasında bulunan kızı Fatıma Betül Esen (27) ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından baba-kız İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı Fatıma Betül Esen'in sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ali Esen'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

