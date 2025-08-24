Erzurum'da rahvan at yarışları nefesleri kesti

Erzurum'da düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları'na Türkiye'nin dört bir yanından at ve binicileri katıldı. Kıyasıya geçen yarışlarda atlar nefesleri kesti.

24.08.2025

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında; Yakutiye Belediyesi tarafından düzenlenen "Geleneksel Rahvan At Yarışları" yoğun ilgi gördü. Yakutiye Belediyesine ait ve Umudum Köyü'nde bulunan Rahvan At Yarış Tesisleri'nde sıcağa rağmen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde tribünleri doldurdu. Tribünlerde AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ve diğer davetliler hazır bulundu. 40 ilden yaklaşık 90 atın katıldığı yarışlarda zaman zaman nefeslerin tutuldu. Bu arada son düzlükte bir binici atından düştü. Sağlık görevlilerin anında müdahale ettiği binici genel kontrollerden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yarışlara kadınların ilgisi ve heyecanlı takipleri dikkatlerden kaçmadı.