Emet’te otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 18:15

Edinilen bilgiye göre, Ahmet C. yönetimindeki 59 ALG 351 plakalı otomobil ile Fatih Y. idaresindeki 20 ARH 173 plakalı motosiklet Emet-Hisarcık orta ölçekli sanayi bölgesindeki porselen fabrikasının asfalt çıkışında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Fatih Y. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.