Orman katili gal arısına karşı 2 bin 500 faydalı böcek doğaya salındı

Samsun'da kestane başta olmak üzere birçok ormana zarar veren istilacı gal arısıyla biyolojik mücadele kapsamında, bu zararlının larvalarıyla beslenen 2 bin 500 adet torymus sinensis arısı ormanlara bırakıldı.

Giriş Tarihi: 23.08.2025 11:24

Kestane gal arısı, tomurcuklara bıraktığı yumurtalarla şişkinlik oluşturuyor, ağaçların gelişimini engelleyerek çiçeklenme ve meyve verimini düşürüyor. Özellikle genç fidanlarda kurumalara yol açan zararlı, meyvelerde yüzde 50-70'e varan rekolte kaybına neden oluyor. Kimyasal yöntemlerin yetersiz kalması nedeniyle uzmanlar, biyolojik kontrolü ön plana çıkarıyor.



Bu kapsamda yalnızca gal arısıyla beslenen faydalı böcek torymus sinensisin doğaya bırakılması, hem ekolojik dengeyi koruma hem de kestane üretimini sürdürülebilir kılma açısından önem taşıyor.



Samsun Orman İşletme Müdürlüğü Orman Zararlıları ve Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen böcekler, gal arısı larvalarının yoğun olduğu alanlara bırakılıyor. Son olarak Amasya Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Salıpazarı Orman İşletme Şefliği sınırlarında 5 bin 343 hektarlık alanda 2 bin 500 adet torymus sinensis doğaya salındı.



Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gal arısıyla mücadelede torymus sinensis üretimine devam edileceğini, arıcılık ve kestane balı üretimini de olumsuz etkileyen bu zararlıya karşı biyolojik mücadelenin sürdürüleceğini açıkladı.

