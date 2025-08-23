İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Maltepe'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 23.08.2025 11:23

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altıntepe Mahallesi'nde narkotik ile asayiş suçlarına yönelik uygulama ve denetim çalışmaları yaptı.



Şüphe üzerine durdurulan A.N'nin üst aramasında satışa hazır vaziyette uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattığı belirlenen A.N'nin evine düzenlenen operasyonda N.K. de gözaltına alındı.



Aramalarda yaklaşık 500 gram uyuşturucu madde, 25 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 para sayma makinesi, 2 cep telefonu, bir miktar para ve çok sayıda poşet ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.N. tutuklanırken, N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

