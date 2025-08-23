Otelde yangın korkuttu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan otelde yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın paniğe neden oldu.

Giriş Tarihi: 23.08.2025 11:26

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkiinde bulunan bir otelin 3'üncü katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti. Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan otelde kalan 11 kişi tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Otelde yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.Yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ve itfaiye ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.