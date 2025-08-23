Komşu kavgası şantaja döndü! Savcılık soruşturma başlattı

Giriş Tarihi: 23.08.2025 10:45

İki komşuyu karşı kaşıya getiren olay geçen şubat ayında İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. 39 yaşındaki Öznur K. ile karşı binasında oturan komşusu Gül Ç.'nin sorunlu olan ilişkisi, yazılan bir not ile tamamen koptu. İddiaya göre Gül Ç., komşusunun ikametinin önüne gelip kapısını çaldı, eline bir not sıkıştırıp gitti. Notta, "Cumartesi gecesi 03.45 siyah paket arabaya binildi ve bunun 2 yıl öncesi var, dinlemek istediğin şeyler olacak" yazıyordu.

KAMERA OYUNU

Bu nottan önce de Gül Ç. Öznur K.'yi eşini aldatmakla itham edip, "para vermezsen bu konuları eşine anlatacağım" diye tehdit etti.

Hatta apartman kamerasından Öznur K.'nın kendi arabasından inerken çekilmiş videolarını sanki başka bir arabadan iniyormuş gibi izlenim verip WhatsApp'tan yolladı. Notla yine eşini aldattığı imasında bulununca genç kadın ve eşi soluğu karakolda aldı.