Sinop'ta palamutlar tanesi 350 liradan tezgahlarda!

Sinop'ta balıkçıların yakaladığı palamutların tanesi 350 liradan tezgahlarda satışa sunuldu. Bu yıl palamudun az çıkması ve sezonunun kısa sürmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 23.08.2025 10:28

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri için av yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar, nadir de olsa palamut avlıyor.

Tekneleri ile açılan ve çaparilerle avlanan balıkçıların tuttuğu palamutlar tezgahlardaki yerini aldı. Az sayıda avlanan palamutların tanesi tezgahlarda 350 liradan satılıyor.

Bu yıl palamudun az çıkması ve sezonunun kısa sürmesi bekleniyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl tebliğlerde değişiklik yapıldığını ve 12 metrenin altındaki geleneksel kıyı balıkçılarına 15 Ağustos'tan itibaren palamut avcılığının serbest bırakıldığını söyledi.

Yasağın sona ermesiyle ağlarla tutulacak kadar büyük sürülere rastlamadıklarını belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"Çapari ile 150 ile 200 gram arasındaki palamutlar avlanıyor. Tutulanlar da şu anda az. Dünyada büyük bir iklim değişikliği olduğu için denizlerimizde de bir değişiklik başladı. Şu anda palamut az gözüküyor ama daha umudumuzu kaybetmedik. Hava şartları hiç uygun değil şu anda. Normal hava şartları yoluna girdiğinde yine tam umduğumuz olmasa da bizleri ve balıkçıları doyuracak kadar balık tutacağımıza inanıyoruz."

"BU SENE HAMSİDEN UMUTLUYUZ"

Endüstriyel balıkçılığın sezonu açıldığında durumun daha net anlaşılacağını vurgulayan Ömer Tuncer, "Endüstriyel balıkçılıkta bu sene hamsiden umudumuz var. Hamside bu sene biraz bolluk gözüküyor." dedi.

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu da "Küçük tekne ve difanacı ve oltacı arkadaşlarımızın tuttukları balık çok az. Geçen seneye göre onda biri diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Hava şartları müsait olmadığından bu sezon için balıkların yavru tutmadığına dikkati çeken Gündoğdu, "Yavru tutmadığı için de balık bu sene çok az. Göründüğü gibi geçen yıl bu zamanda 450-500 gram olan palamutlar, şu anda 150-160 gram civarında. Hava şartları da pek müsait değil. Sürekli esiyor. Gündoğusu, poyraz ve karayel. Bu sene palamut sezonu kısa sürecek." diye konuştu.