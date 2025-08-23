Patnos Kızılay Şubesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Ağrı'nın Patnos ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Kızılay Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kıyafet ve hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

Cami Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yardımlar vatandaşlara ulaştırılırken, Kızılay ekipleri ilçenin farklı mahallelerinde de ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşmayı hedefliyor. Şube yetkilileri, çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirterek, "Hedefimiz hiçbir ailenin kendini yalnız hissetmemesini sağlamak. İyilik ve dayanışma ruhunu her haneye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

