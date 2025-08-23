Edirne'de filmleri aratmayan kovalamaca: 6 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından kent girişindeki otobanda yapılan çevirmede bir otomobil dur ihtarına uymaması üzerine kaçmaya başladı. Ekiplerce yapılan kovalamacada aracının önü kesildi ve 6 düzensiz göçmen yakalandı. Aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişindeki otoban gişelerinde düzensiz göçmenleri taşıdığı ihbarı yapılan 34 NOH 466 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.
Sürücü ihtara uymadı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan şüpheli araç kovalamaca sonrası Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.
Otomobilde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.