Pestisitin insan sağlığına zararı ne? Tarladan sofraya denetim: Laboratuvarlarda tek tek inceleniyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, pestisit kullanımında yeni dönemi başlatarak “Bitkisel Reçete” uygulamasına geçti. Peki pestisit nedir, soframıza gelen ürünlerde kalıntı riski var mı? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Yusuf Varlık ile birlikte laboratuvar ortamında süreci yerinde inceledi.
Pestisit kullanımına ilişkin en çok merak edilen soruların yanıtı için A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda mikrofon uzattı. İncelemeleri anlatan laboratuvar müdürü Yusuf Varlık, pestisitin tanımını ve kullanım nedenlerini açıkladı.
YUSUF VARLIK: "PESTİSİT VERİM KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN KULLANILIYOR"
Varlık, pestisitlerin tarım ürünlerini hastalık, böcek ve zararlılardan korumak için kullanılan kimyasal maddeler olduğunu belirterek, "Verim kaybı yüzde 40'lara kadar ulaşabiliyor. Bu nedenle dünyada olduğu gibi ülkemizde de pestisit kullanımı gerekiyor. Ancak düzenli ve bilinçli kullanım sayesinde zararlar minimum düzeye indirilebilir" dedi.
DENETİMLER TARLADAN SOFRAYA UZANIYOR
Bakanlığın hem hasat öncesinde hem de hasat sonrasında yoğun denetim programı uyguladığını vurgulayan Varlık, "Ürünler tarladayken numuneler alınıyor, hasat sonrası market ve manavlarda da kontroller yapılıyor. Herhangi bir uygunsuzlukta gerekli işlemler devreye giriyor" ifadelerini kullandı.
LABORATUVARDA 629 ETKEN MADDE TARAMASI YAPILIYOR
Süreci adım adım anlatan Varlık, "Numuneler özel cihazlarda homojenize ediliyor, özütleri çıkarılıyor ve cihaz odasında tam 629 farklı etken madde taranıyor. Avrupa Birliği ile aynı analiz yöntemleri kullanılıyor. Yani Türkiye'de yapılan testlerin geçerliliği uluslararası ölçekte kabul ediliyor" diye konuştu.
VATANDAŞ NE YAPMALI?
Pestisit kalıntılarına karşı tüketicilere de uyarılarda bulunuldu. Yusuf Varlık, "Vatandaşlarımız ürünleri bol su ile yıkayarak kalıntıları önemli ölçüde azaltabilir" dedi.