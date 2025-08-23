Kütahya'daki yangında 4 ev küle döndü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Başköy köyünde akşam saatlerinde çıkan yangın büyük panik oluşturdu. Bir evde başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak bitişik evlere sıçradı. Olayda 4 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tavşanlı ilçesi Başköy köyünde çıkan yangına müdahale için çok sayıda ekip seferber oldu. Tavşanlı Belediyesi, çevre beldelerin itfaiye ekipleri, orman işletmesi ve Garp Linyit İşletmesi'ne ait arazözler ve iş makineleri yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangında, Hasan Ş., Hüseyin Ş. ve Şerif A.'ya ait evler yandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve başkan yardımcıları da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve ekiplerden bilgi aldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, maddi hasarın boyutu ise henüz tam olarak belirlenmedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

