Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.08.2025 14:25

Paylaş



ABONE OL

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 14.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.