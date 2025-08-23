Metanol yüklü tanker ile tır kaza yaptı! Yol trafiğe kapatıldı

Ankara-Bolu Otoyolu’nda meydana gelen kazada, metanol yüklü bir tanker ile tır çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Giriş Tarihi: 23.08.2025 14:28

Paylaş



ABONE OL

Ankara-Bolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde metanol yüklü bir tanker ile tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Tankerin dorsesindeki metanolün bir kısmı yol kenarındaki alana döküldü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metanol yüklü tankeri güvenli bir şekilde tahliye etti. Jandarma ekipleri ise önlem amacıyla yolu geçici süreyle trafiğe kapattı.

Kazada metanolden etkilenen, ölen veya yaralanan olmadı. Yola dökülen metanol, ekipler tarafından toprakla kapatılarak temizlendi. Trafik, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN