Arnavutköy'de defineciler mezarları kazdı! Mahalleli isyan etti

Olay, Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta yaşandı. İddiaya göre, defineciler, bir vatandaşın mezarını "Ermeni mezarlığı" olduğunu öne sürerek üçüncü kez kazdı.

Mezarlıkta kemiklerin sağa sola savrulduğu, bazı mezarların defalarca kapatılıp yeniden kazıldığı belirtilirken, mahalleli ve muhtar yaşananlara isyan etti.

Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, "Mezarları akşam yine kazmışlar. Bu üçüncü kazılış. İkincisinde yakaladık, ifadelerini aldılar, mahkemeye sevk edildiler, serbest bırakıldılar. Kanunlarımız bana göre çok hafif kalıyor. 51 sene önce gömülmüş vatandaşın mezarını kazmışlar, kemikleri dışarıda. Böyle terbiyesizlik olmaz. Muhtar olarak da vatandaş olarak da çok rahatsızım. Artık çözüm istiyorum, büyüklerimiz önlem alsın. Şu an kazılan mezar dedemin dayısı Yaşar Yücel'in mezarı. Kemikler dışarıda. Adamı yakaladığımızda, Ayıp değil mi, niye Müslüman mezarı kazıyorsun? dedim. O da bana, Kemiklerini çalmadık, duruyor,' dedi. Dalga geçer gibi. Jandarmamız da biz de artık bıktık bu işten" şeklinde konuştu.