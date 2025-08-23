Sultangazi’de cinsel taciz şüphelisine linç girişimi! Tüyler ürperten sözler

"CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARA ŞAHİT OLDUK"

Mahalle sakini Şahin Uluğ, "Çocuğa daha önce de sosyal medya üzerinden yazıyormuş. Adamı engellemişler, daha sonra adam yine bunlara ulaşmış. Daha önce atılan mesajları gördük okuduk, cinsel içerikli mesajlara şahit olduk. Adam konum istemiş, onlar da buranın konumunu atmışlar. Sonra onu dövmeye başladılar, daha sonra memurlar gelip onu ellerinden alana kadar güzel bir dayak yedi. Cinsel içerikli mesajlar atmış hep. Birkaç tane tek görünümlü fotoğraflar atmış, onlar zaten açılmıyordu. Cinsel içerikli yazıları gördük, şahit olduk. Onu gördükten sonra zaten millet bayağı bir dövmeye başladı" dedi.