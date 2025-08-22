Yaşam

Aksaray’da bir yüzme havuzunda müşteri olarak bulunan kadın ile görevli kadın arasında çıkan tartışma paniğe yol açtı. Havuzdan çıkan kadın, olay yerine gelen polislere sürekli “Teşkilat” ve “Başkanlar” sözleriyle seslenerek, “Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz, şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı.

Yüzme havuzunu birbirine kattı: Benim kim olduğumu biliyor musun?

Şüpheli olay, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinde bulunan Olimpik Yüzme Havuzunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, havuza yüzmeye gelen Şebnem B. bir süre sonra havuz görevlisi olan Burcu D. ile havuza saç düşmesi ve tutamaklardan tutunma meseli yüzünden tartışma çıktı.

'BENİM KİM OLDUĞUMU DA BİLMİYOR ARKADAŞ'

Tartışmanın büyümesiyle birlikte havuz güvenlik görevlileri olay yerine polis çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olaya müdahale ederken, havuzdan çıkıp "Şikâyetçiyim" diyerek gelen Şebnem B. söylediği sözlerle 2020 yılında İstanbul Tuzla'da yaşanan teşkilat vakasını hatırlattı.

"Bu bayanlardan şikâyetçiyim, çok kötü düştüm. Belediye başkanımızın da haberi var, teşkilat başkanımızın da haberi var şikâyetçiyim hakkında işlem yapılsın. Ben başkanları aradım zaten 'Şikâyetçi ol' dediler. Başkanların hepsinin haberi var şikâyetçi olacağım. Benim kim olduğumu da bilmiyor arkadaş."

'SEN KİMSİN?'

Şebnem B., "Ben AK Parti Kadın Kollarındanım, teşkilattanım. Bana hakaret etti, anneme hareket etti. Sonuna kadar şikâyetçiyim. İftiradan da açacağım sana mahkeme. Sen kimsin? Cankurtaranmış, can batıran" şeklinde konuştu.

AK PARTİ KADIN KOLLARI ÜYESİ OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Bu sözler karşısında ekipler şikayetçi olduğunu belirten Şebnem B.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Öte yandan, Şebnem B.'nin AK Parti Kadın Kolları üyesi olmadığı öğrenilirken, yaşanan olay 2020 yılında İstanbul Tuzla'da yaşanan teşkilat vakasını hatırlattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.