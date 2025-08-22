Yüzme havuzunu birbirine kattı: Benim kim olduğumu biliyor musun?

Giriş Tarihi: 22.08.2025 11:35

Şüpheli olay, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinde bulunan Olimpik Yüzme Havuzunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, havuza yüzmeye gelen Şebnem B. bir süre sonra havuz görevlisi olan Burcu D. ile havuza saç düşmesi ve tutamaklardan tutunma meseli yüzünden tartışma çıktı.

Aksaray’daki olaydan görüntü

"Bu bayanlardan şikâyetçiyim, çok kötü düştüm. Belediye başkanımızın da haberi var, teşkilat başkanımızın da haberi var şikâyetçiyim hakkında işlem yapılsın. Ben başkanları aradım zaten 'Şikâyetçi ol' dediler. Başkanların hepsinin haberi var şikâyetçi olacağım. Benim kim olduğumu da bilmiyor arkadaş."