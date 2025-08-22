Başkentte yol kesişiminde kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Başkentte cadde ve sokak kesişiminde iki aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

22.08.2025

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. Yıldırım Beyazıt Caddesi ile Dicle Sokak kesişiminde iki aracın karıştığı kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kazada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Aynı yol kesişiminde sürekli trafik kazası meydana geldiğini vurgulayan mahalle sakinleri, ağır tonajlı araçların sürekli yolu kullanması sebebiyle plastik kasislerin söküldüğünü ve beton kasis yapılmasını talep etti.