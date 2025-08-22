Aren bebek davasında flaş 'anne' detayı! Öldüresiye dövüldü ve yakılmaya çalışıldı
Denizli'de geçtiğimiz aylarda yaşanan olay tüm Türkiye'yi derinden yaralamıştı. 2 yaşında olan Aren bebek, annesi Satı Buse D.'nin birlikte yaşadığı sevgilisi Süleyman D.'nin şiddetine uğradı. Başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan talihsiz çocuğun, ısırıldığı ve hatta yakılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Tüyler ürperten caniliğin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan cani sevgili tutuklanmıştı. Kan donduran olayda sanıklar hakim karşısına çıkarken, avukatların Aren bebeğin annesiyle ilgili söyledikleri şaşkınlık yarattı.
Denizli'de 2 yaşındaki Aren bebeği darp ederek hastanelik eden annesinin sevgilisi ve annesinin yargılandığı davanın devam eden duruşmasında avukatlar, annenin de tutuklu yargılanarak cezalandırılmasını talep etti. Tanık doktorlar Aren bebeğin hastaneye kaldırıldığı gün annesinin çocukla ilgilenmediğini ve bir üzüntü yaşamadığına dikkat çekerek, anne S.D.B.'ye Aren bebeğin vücudundaki geçmişe yönelik darp izlerini sorduklarını, annenin ise ısrarla Aren'in daha önce darp edilmediğini ifade ettiğini söyledi. Aren'i darp eden sanık ise suçlamaları kabul etmeyerek kendisini aklaması için tahliyesini talep etti.
30 Nisan 2025 tarihinde Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana gelen olayda; eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada Aren bebek koruma altına alınırken, sanık S.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Aren bebeği temsilen avukatı Ecem Çağatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları, sanık S.D.'nin avukatı salonda hazır bulundu. Sanık S.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden anne S.B.D.'nin avukatı ise SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla duruşmaya katılırken anne S.B.D., duruşmaya katılmadı. Narin Güran cinayetinde Diyarbakır Baro Başkanlığının davaya katılmasıyla başarılı sonuçlar elde edildiğini ve bu durumun emsal niteliğine sahip olduğunu ifade eden Denizli Baro Başkanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise Denizli Baro Başkanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin davaya katılma talepleri suçtan zarar gören sıfatlarının bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.
AREN'İ TEDAVİ EDEN DOKTORLAR TANIK OLDU Aren'in vücudundaki geçmişe yönelik yaralanmaları anne S.B.D.'ye sorduklarında ısrarla darp edilmediğini yanıtını aldıklarını ifade eden Acil Servis Doktoru Neslihan Sağlam, "Aren'in her yerinde çok sayıda darp izi mevcuttu. Uyku halindeydi, genel durumu çok kötüydü. Tomografisinde kırıkları olduğunu ve eski yaralanmaları olduğunu gördüm. İç organlarının yaralanmaması, beyin kanamasının olmaması şans eseriydi. Çocuğun ihtiyaçlarını biz karşıladık, kendi çocuğumun kıyafetlerini getirip verdim. Anne S.B.D., sadece ara ara bize Aren'in sağlık durumunu soruyordu. İfade vermek üzere gittiğini söyledi ve bir daha hastaneye uğramadı. Anons yapılmasına rağmen Aren'in yanına gelmedi. Anne S.B.D., bize ilk defa böyle bir olayın olduğunu, geçmişte herhangi bir darbın olmadığını söyledi. Aren'in kalçasında ve kolunda kırık olmuş ve iyileşmişti ancak daha önce bir hastaneye başvurusu yoktu. Anne S.B.D.'ye çocuğun vücudundaki geçmişe yönelik yaralanmaları sorduğumuzda ısrarla geçmişte darp edilmediğini söyledi. Aren'in vücudundaki yaralanmalar düşme sonucu oluşan yaralanmalar değildi. Vücudunda fazlaca darp izi mevcuttu" dedi.
"ANNENİN TAVIRLARI OLDUKÇA SOĞUKKANLIYDI" Acil Servis asistan doktorlarından Ömer Faruk Aytürk ise "Aren'in vücudunda morluklar mevcuttu. İlk değerlendirmeme göre kafatasında kırık olabileceğini düşündüm. Çocuğun annesine hayati tehlikesinin bulunduğunu ilettim. Anne S.B.D.'nin canı acıyan ve canı yanan anne üzüntüsü yoktu. Ne olduğunu sorduğumda, "Ne olacak, babası dövdü" dedi. Babası nerede diye sorduğumda ise "İçmiştir, evde sızmıştır" yanıtını verdi. Annenin tavırları oldukça soğukkanlıydı. Aren'in kolunda bir kırık olduğunu ve kaynama olduğunu gördük. Çocuğun vücudunda küçük küçük hem yeni hem de geçmişe ait sigara ile uyumlu yanık izleri vardı. Sırtında noktasal morluklar vardı" ifadelerini kullandı.