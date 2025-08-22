Aren bebek davasında flaş ’anne’ detayı! Öldüresiye dövüldü ve yakılmaya çalışıldı

"ANNENİN BU ŞİDDETE GÖZ YUMDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR"

Duruşma sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine açıklamalarda bulunan Aren bebeğin avukatı Ecem Çağatay, "Burada bizim için önemli olan çocuğun üstün yararıdır ve sanıkların bu dosyada gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Tüm duruşma ve celse boyunca müvekkil Aren için annenin de tutukluluğunun gerektirdiğini yeniledik. Mahkeme tutukluluk talebimizi reddetti. Annenin adli kontrol kararının devamını sürdürdü. Burada gelmiş olan kati raporlara da baktığımızda çocuğun defalarca şiddete maruz bırakıldığı, gerek kalça kırığı gerek kemik kırığı, kolunda kaynamaya başlayan eski yaralanmalara işaret eden raporları gördük. Burada çocuğa yönelik bu şiddetin aylarca sürdüğü fakat annenin bu şiddete göz yumduğu görülmektedir, apaçık aşikardır. Biz bunu yineleyerek annenin burada adli kontrolle değil, tutukluluk şeklinde yargılamasını istedik. Sürecin en başından beri bunu düşünüyorduk. Aynı şekilde çocuğun üvey baba yönünden de şiddete maruz kaldığı açıktır. Raporlarla da sabittir şu an. Fakat biz bu süreç boyunca annenin ihmalini tekrar tekrar yineleyeceğiz" şeklinde konuştu.



"İKİSİ DE BİRBİRİNE SUÇU ATARAK BU OLAYDAN SIYIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Anne ve üvey babanın birbirlerini suçlayarak olaydan sıyrılmaya çalıştığını vurgulayan avukat Çağatay, "Annenin beyanları şu yönde, "Sadece bu darp olayı bir kere oldu. Bu sebeple hastaneye geldik" diyor. Bütün aslında bu soruşturma aşaması bunun üzerine başlıyor. Fakat hastanede alınan işte gerek ilk Basit Tıbbi Müdahale ile giderilebilir olan rapora bakıldığında gerek kati rapora bakıldığında burada çocuğun geçmişe yönelik yaralanmaları göz önüne alınıyor. Anne tabiri caizse burada ilk açığını veriyor. Yani çocuk muhtemelen artık ciddi yaralanmalar sonucunda koma haline döneceği için anne korkuyor. Cinayet suçunu işlemekle yargılanmak yerine ihmalden ceza alacağını düşünerek çocuğu hastaneye getiriyor. Fakat burada dediğim gibi açığa çıkmış bulunuyor. Çocuğun üzerindeki yaralanmalarda raporlarla sabit. Tutuklu sanık, duruşmanın en başından beri hatta soruşturma aşamasının en başından beri bunu kabul etmiyor fakat burada tanıklarını da ifadeleri mevcut. Kendilerine ilk Sarayköy'e geldiklerinde kendilerini bir aile olarak, sanığı ise çocuğun öz babası olarak tanıtıyorlar. Dolayısıyla 3 kişilik bir ailede yaşıyorlar. Dışarıdan bir müdahale yok. Bunu gerek tanıklar da ikrar ediyor. Dolayısıyla bu ailenin içinde tek bir kişi zarar görüyor. Burada kim sorumlu ya anne ya baba dolayısıyla ikisi de birbirine suçu atarak bu olaydan sıyırmaya çalışıyorlar. Fakat burada aşikar olan ikisinin de bir işbirliği içerisine istikrarlı olarak çocuğa istismarda bulunduklarıdır" diye konuştu.