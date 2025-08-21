Tokat’ta hastane kantininde silahlı saldırı: 2 yaralı

Tokat’ta bir hastanenin kantininde boşanma aşamasındaki eşini ve arkadaşını silahla yaralayan şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalandı. Yaralı kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nin kantininde meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A., Irak uyruklu arkadaşı Maryam F. A. ile kantinde otururken boşanma aşamasındaki eşi Zeki A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zeki A., yanında getirdiği silahla eşi ve arkadaşına ateş etti.

Yaralanan iki kadın hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Zeki A., İl Emniyet Müdürlüğü hastane polisi ve resmi ekipler tarafından hastane yakınındaki kanal kenarında yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

