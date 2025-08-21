Kayseri’de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Kayseri’nin İncesu ilçesinde Hatay’dan yola çıkan bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Ulusoy firmasına ait otobüs, İncesu ilçesinde orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişinin öldüğü 13 kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi.
Hüseyin Y. idaresindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait 38 YY 932 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarparak ilerledi.
ÇOK SAYIDA AĞACA ÇARPTI
Yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjde seyreden ve çok sayıda ağaca çarpan otobüs güçlükle durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ 13 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, yolculardan Tülay Sökmen'in (41) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hatay'dan Giresun'a gitmek için yola çıkan otobüste 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.