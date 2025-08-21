Kayseri’de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Giriş Tarihi: 21.08.2025 03:02

Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Ulusoy firmasına ait otobüs, İncesu ilçesinde orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişinin öldüğü 13 kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi.

Hüseyin Y. idaresindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait 38 YY 932 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarparak ilerledi.