Beylikdüzü’nde makas atan sürücü direğe çarptı: 1 yaralı
Beylikdüzü’nde E-5 karayolunda makas atan bir sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay, saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HC 8987 plakalı otomobilin sürücüsü M.Ö., trafikte makas atarken direksiyon hâkimiyetini kaybederek hızla aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aynı yönde seyreden 27 FB 846 plakalı minibüs de otomobile çarptı.
Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Avcılar yönünde yoğun trafik oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.