Karabük'te görünmez kaza! Freni boşalan kamyonet apartman bahçesine düştü
Karabük'ün Beşbinevler Bahçelievler mahallesinde park halindeyken el freni boşalan kamyonet apartman bahçesine düştü. Kazada evin balkonu hasar alırken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Beşbinevler Bahçelievler mahallesinde, saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada 34 SU 0028 plakalı kamyonet, sokak üzerinde park halindeyken el frenin boşalması nedeniyle rampa aşağı hareket etmeye başladı. Kamyonet bir süre gittikten sonra sitesinin bahçesine düştü.
Binalarda oturanlar gürültüyü duyup pencereye koştuklarında kamyonun bahçeye düştüğünü gördü. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonun çarpması nedeniyle bir evin balkonunda hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.