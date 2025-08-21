Rize'de sahilde korkunç manzara! Vatandaşlar fark etti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde sahilde gezen vatandaşlar hareketsiz yatan şahsı görünce durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde sahilde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Fındıkı içesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sahilde gezen vatandaşlar, bir şahsın hareketsiz şekilde yerde yattığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cesedi, Rize Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

