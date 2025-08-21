İstanbul'da trafik kilit! İş çıkışı yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı uzun kuyruklar oluştu

Giriş Tarihi: 21.08.2025 20:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

Yoğunluğun en fazla hissedildiği noktalardan biri D-100 Karayolu Maltepe mevkii oldu. Ankara istikametinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, yol boyunca uzun araç kuyrukları oluştu.

Fotoğraf-İHA

Sürücüler uzun süre trafikte beklerken, bazı vatandaşlar ise yoğunluktan kaçmak için alternatif olarak sahil yolunu tercih etti.