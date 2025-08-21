İstanbul'da trafik kilit! İş çıkışı yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı uzun kuyruklar oluştu
Megalent İstanbul’da bugün akşam saatlerinde trafikte aksamalar yaşandı. İş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçülürken trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, yol boyunca uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.
Yoğunluğun en fazla hissedildiği noktalardan biri D-100 Karayolu Maltepe mevkii oldu. Ankara istikametinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, yol boyunca uzun araç kuyrukları oluştu.