Erzincan'da aranan 41 kişi yakalandı

Erzincan’da motosikletli polis timleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 41 kişiyi yakaladı. Kontrollerde 4 ruhsatsız, 3 kurusıkı tabanca, uyuşturucu emdirilmiş peçete parçaları ve 1 tarihi sikke ele geçirildi.

Erzincan'da motosikletli polis timleri, yaptıkları çalışmada çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, suçluların yakalanmasına ve aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, 4 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, peçeteye emdirilmiş 3 parça uyuşturucu ve 1 tarihi eser (sikke) ile göçmen kaçakçılığı suçundan 41 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

