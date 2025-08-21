Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Römorkörlerle Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda Barbados bayraklı genel kargo gemisi arızalandı. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de bilgilendirilirken arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 12:31

Yunanistan'dan Romanya'ya giden 80 metre uzunluğunda Barbados bayraklı genel kargo gemisi 'MY ZEYNEP', sabah saatlerinde, Çanakkale Boğazı'nda Nara açıklarında makine arızası yaptı.

Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' ve 'Kurtarma-19' römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

