Yaşam

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Römorkörlerle Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda Barbados bayraklı genel kargo gemisi arızalandı. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de bilgilendirilirken arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Römorkörlerle Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi

Yunanistan'dan Romanya'ya giden 80 metre uzunluğunda Barbados bayraklı genel kargo gemisi 'MY ZEYNEP', sabah saatlerinde, Çanakkale Boğazı'nda Nara açıklarında makine arızası yaptı.

Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' ve 'Kurtarma-19' römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Marmara Adası açıklarında yolcu gemisinde panik!Marmara Adası açıklarında yolcu gemisinde panik! MARMARA ADASI AÇIKLARINDA YOLCU GEMİSİNDE PANİK!
İstanbul Boğazı gemi trafiği yeniden açıldıİstanbul Boğazı gemi trafiği yeniden açıldı İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN