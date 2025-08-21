Antalya'da feci kaza! Midibüs şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da midibüs şarampole düşerken feci kazada ise 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 12:54

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Muzkent Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi.

Anamur'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan, 21 AHJ 318 plakalı midibüs, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Midibüsteki 27 kişiden 9'u yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

