Marmara Adası açıklarında yolcu gemisinde panik: 1 kişi denize düştü

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında seyreden Sun Princess isimli yolcu gemisinde bir kişinin denize düştüğünün anons edilmesi üzerine gemide büyük panik yaşandı. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında seyreden Sun Princess yolcu gemisinde yolcuları korku ve paniğe sürükleyen bir olay yaşandı. Gemiden yapılan 'bir kişinin denize düştüğü' anonsu üzerine mürettebat ve yolcular alarma geçerken, Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Gemide bulunan İspanyol bir yolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce megafondan bir adamın denize düştüğü anons edildi. Bu bir korku filmi gibi, botlar ve dalgıçlar çıktı, herkes balkonlardan izliyor. Kimse uyuyamıyor" ifadelerini kullandı.

Aynı yolcu, anonsun ardından gemide kaos yaşandığını belirterek, "İnsanlar korku içinde yönlerini kaybederek koşuşturdu. Kişinin kendi mi atladığını yoksa birilerinin mi ittiğini bilmiyoruz. Mürettebattan biri olduğu söyleniyor. Normalde yarın sabah 07.00'de İstanbul'a varmamız gerekiyordu ancak şu an düşüşün olduğu bölgede arama yapıyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

