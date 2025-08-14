İstanbul Boğazı'nda petrol tankeri arızası: Kapatılan boğaz hattı yeniden açıldı
İstanbul Boğazı'nda Hong Kong bayraklı, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki Tenacıty Venture isimli ham petrol tankeri geçiş sırasında makine arızası yaşadı. Arızalanan ham petrol tankeri nedeniyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılırken tankerin Büyükdere Sahili açıklarına demirlenmesinin ardından kapanan boğaz hattı, kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldı.
Hong Kong bayraklı, 249 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki Tenacıty Venture isimli ham petrol tankeri, akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası nedeniyle durmuştu.
BOĞAZ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI
Cebelitarık'tan Romanya'ya seyreden gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı Kurtarma-8, Kurtarma-5 ve Kurtarma-11 römorkörleri vasıtasıyla güvenli şekilde Sarıyer Büyükdere Sahili açıklarına demirledi. Geminin demirlenmesinin ardından çift yönlü trafiğe kapanan boğaz hattı, kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldı.