Bolivya’da üç büyük orman yangını: Ulusal Acil Durum ilan edildi

Bolivya hükumeti, ülkenin farklı bölgelerinde çıkan üç büyük orman yangını nedeniyle “Ulusal Acil Durum” ilan etti. Yetkililer, yangınlarla mücadelede itfaiye ve askeri ekiplerin yoğun çaba harcadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 05:30

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Santa Cruz, Cochabamba ve Noel Kempff Mercado bölgelerinde çıkan yangınlarla mücadele ettiklerini belirterek, Bakanlar Kurulu kararıyla Ulusal Acil Durum ilan edildiğini duyurdu. Arce, yangınların daha da genişleyebileceğine dikkat çekerek, uluslararası dayanışma ve yardımların hızlı bir şekilde ülkeye ulaştırılması için çalıştıklarını vurguladı.

Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes ise, yangınların kontrol altına alınması ve biyolojik çeşitliliğin korunması için itfaiye ve askeri ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirtti.

Ülkede haziran ayından bu yana 720 farklı noktada yangın çıktı. 2024 yılında ise çıkan orman yangınları nedeniyle 12 milyon hektardan fazla alan zarar görmüştü.

