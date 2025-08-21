Çorlu’da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletli çocuk yaralandı
Çorlu’da yaya geçidinden geçerken bir otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.
Kaza, Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri, adliye karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden E.B. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden geçtiği öne sürülen 12 yaşındaki B.Ç.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kaza sonrası yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuk, hastanede tedavi altına alınırken olayın şokunu yaşadığı gözlemlendi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.