Muş'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı! Yola savruldular
Muş'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kiş yola savruldu. Yaralılar ihbar ile olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.