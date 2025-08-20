Yaşam

Muş'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı! Yola savruldular

Muş'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kiş yola savruldu. Yaralılar ihbar ile olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

