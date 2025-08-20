Elektrik direğinde akıma kapılmıştı! O usta 7 gün sonra hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da elektrik direğine çıkarak arıza gidermeye çalışan usta, akıma kapılarak yere düşmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 01:39

Olay, 13 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Eyyübiye ilçesi Topdağı Mahallesi Harran Kapı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik arızası yaşayan bir zincir marketin çalışanları, onarım için usta Kadir Kayış'ı çağırdı. Kayış, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yüksekten zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kayış, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren talihsiz usta, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kadir Kayış'ın cenazesi, Eyyübiye ilçesine bağlı Külünçe kırsal Mahallesi'nde toprağa verildi.

