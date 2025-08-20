Sultanbeyli’de sürücü kursu aracı dehşet saçtı! 10 yaralı

Giriş Tarihi: 20.08.2025 01:45

Kaza, gece saatlerinde Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücü kursuna ait sedan otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

FOTOĞRAF: İHA

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılırken, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar.